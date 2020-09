Alkohol am Steuer: Fahrverbote gefordert

Geldstrafen und Fahrverbote forderte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft gegen Fahrer, die sich hinters Steuer gesetzt hatten, nachdem sie zu viel Alkohol getrunken hatten.

(SH) - Zum Auftakt des Gerichtsjahres 2020/2021 befassten sich die Richter am Bezirksgericht Luxemburg am Mittwoch vor allem mit Verstößen gegen die Verkehrsordnung. So mussten sich am Vormittag gleich fünf Fahrer vor Gericht verantworten, weil sie sich hinter das Steuer ihres Wagens gesetzt hatten, obwohl sie deutlich zu viel Alkohol getrunken hatten.

Besonders hervor stach der Fall eines Mannes, der in der Nacht zum 28 ...