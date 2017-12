(dho) - Die Stimmung auf den Weihnachtsmärkten ist gut. In den Straßen ringsherum bilden sich vor allem am Abend und an den Wochenenden lange Autokolonnen. Jeder möchte hin, viele mit ihrem Fahrzeug. Dort angelangt, verleiten die winterlichen Temperaturen nur allzu sehr dazu, sich einen Glühwein zu gönnen. Natürlich dürfen 0,5 Promille nicht überschritten werden, doch wie viel ist das?



Es existieren etliche Irrtümer über Alkoholkonsum und Fahrtüchtigkeit ...