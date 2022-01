Die Journalistenvereinigung nennt zwei Beispiele, darunter eine recht konkrete Morddrohung nach einem Beitrag auf RTL.

Mehr als Beleidigungen

ALJP verurteilt Morddrohungen gegen Journalisten

Tom RÜDELL Die Journalistenvereinigung nennt zwei Beispiele, darunter eine recht konkrete Morddrohung nach einem Beitrag auf RTL.

Der Luxemburger Journalistenverband ALJP verurteilt Morddrohungen, Beschimpfungen und körperliche Gewalt gegen Journalisten. Die Bedrohungen gegenüber Berichterstattern werden auch in Luxemburg „seit geraumer Zeit zunehmend intensiver und damit gefährlicher“, so die Organisation in einem Statement vom Donnerstagabend. Fast täglich kämen vor allem aus der Ecke der Impfgegner und Coronaleugner verbale Angriffe.

Die ALJP nennt zwei konkrete Beispiele: Am Montag wurde eine Fotografin des „Tageblatt“ bei einer Demonstration verbal angegriffen und beleidigt. Gegen einen RTL-Journalisten wurde in einer Telegram-Gruppe nach einem Radiobeitrag über die Impfpflicht eine Morddrohung ausgesprochen. „Dieser Beitrag vom Faschistoiden Seuchen und Propagandasender (sic!) hat mein Radikalisierungslevel zum Überkochen gebracht. Jetzt ist Schluss mit lustig“, heißt es da. Und: „Wenn sich die Gelegenheit ergibt, werde ich mit allen Dingen, welche ich erworben habe, gegen jeden von diesen Hetzern vorgehen.“

Foto: Screenshot

Darunter postet der Schreiber, übrigens nicht zum ersten bzw. einzigen Mal, ein Foto eines umfangreichen Waffenarsenals, versehen mit dem Hinweis: „Es gab jede Menge Auswahl im ehemaligen Ostblock.“ Sein Post und das Foto bleiben in der Gruppe unwidersprochen.



Die Journalistenvereinigung ruft dazu auf, mit politischen wie rechtlichen Mitteln gegen diese Bedrohung der Pressefreiheit, einem „Standbein der Demokratie“ vorzugehen.

