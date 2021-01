Aleweier: Damm aus Bauschutt entsteht

Die Gemeinden Sassenheim und Differdingen werden einen Damm aus Bauschutt trotz früherer Opposition formelle, im Ort genannt Aleweier erlauben.

Einem für die Südregion wichtigen Bauprojekt droht ein Hindernis in Form von einem seit Langem bekannten Problem. Die Rede ist vom Südspidol, das vom Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) in Esch/Alzette gebaut werden soll. Für das Vorhaben ist ein beachtlicher Aushub an Boden notwendig und dafür fehlt es im Süden an Lagermöglichkeiten. Anders ausgedrückt: Eine Bauschuttdeponie tut Not.

Eine mögliche Lösung könnte darin bestehen, den Aushub am Ort Aleweier zu lagern, doch dies stellt die Gemeinden Sassenheim und Differdingen vor ein weiteres Problem: Beide Kommunen hatten bereits vor Jahren dank einer „Opposition formelle“ die Nutzung des Aleweiers als Deponie verhindert ...