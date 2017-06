(TJ/mth) - Einmal mehr hat der staatliche Wetterdienst Météolux eine "Alerte Orange"-Wetterwarnung - diesmal vor der Hitze - ausgegeben. Laut den Experten könnten am Dienstag und Mittwoch Werte von 34 Grad im Gutland und immerhin 32 Grad im Ösling erreicht werden.

Dies bedeutet eine potenzielle Gefahr für ältere Mitbürger, chronisch Kranke und Kinder. In diesem Sinn wird vor längeren Aufenthalten im Freien abgeraten, wobei besonders die Zeiten zwischen 11 und 21 gemeint sind. Sportlichen Aktivitäten im Freien sollte man weitgehend unterlassen.



Zudem sollte man ausreichend Flüssigkeit (mindestens 1,5 Liter) zu sich nehmen und leichte Kleidung ragen. Zudem raten die Experten, Vorhänge und Läden zu schließen und idealerweise nur während der Nachtstunden zu lüften.



Überwachung älterer Personen

Das Rote Kreuz hat am Dienstag erneut auf seinen Wachdienst hingewiesen, der für ältere Personen eingerichtet wurde. Hausbesuche sollen verhindern, dass besonders gefährdete Menschen, die alleine wohnen, bei gesundheitlichen Problemen zeitnah Hilfe bekommen.

Die Anmeldung ist weiterhin möglich unter der Nummer 27 55-11 00 (Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr).

Ozonwerte im kritischen Bereich

Am Dienstagnachmittag kündigte die Umweltverwaltung an, dass der Grenzwert für Ozon in Bodennähe mit einem Messwert von 193 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten wurde. Ab einem Wert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 90 Km/h auf den Autobahnen. Entsprechende Hinweise werden auf den Cita-Informationstafeln auf den Autobahnen angezeigt.

Die aktuellen Ozonwerte können auf der Webseite der staatlichen Überwachungsstelle für die Luftqualität eingesehen werden.