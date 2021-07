Starkregen in Luxemburg erwartet

Wetter am Nationalfeiertag unbeständig Eher Regenschirm als Sonnenbrille

Wer im Freien an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag teilnehmen will, sollte sich auf nasse Füße gefasst machen - insbesondere am Montag. Denn das Wetter ist derzeit unbeständig. Besserung ist allerdings in Sicht.