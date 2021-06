Heftige Regengüsse, Windböen und sogar Hagel könnten am Samstag über Luxemburg hereinbrechen.

Alerte jaune

Starke Unwetter am Samstagabend erwartet

(jwi) - Am Samstagabend werden für das Großherzogtum starke Unwetter, teils heftige Windböen und stellenweise Hagel erwartet. Das meldet die nationale Wetterbehörde Meteolux am Samstag. Dies bei nächtlichen Temperaturen von 20 bis 24 Grad.

Bürger verlangen Antworten nach Überschwemmungen Verzweiflung und Enttäuschung war bei den Einwohnern von Differdingen in einer Infoversammlung zu spüren.

Die Unwetter sollen ab 18 Uhr beginnen und bis am Sonntag 9 Uhr andauern. Ob aber die Regenfront tatsächlich über Luxemburg zieht oder doch eher die Grenzregion trifft, sei laut Wetterbehörde derzeit noch ungewiss, beziehungsweise schwer vorauszusagen.

Vorsorglich bietet die Gemeinde Differdingen ihren Einwohnern die Möglichkeit an, sich kostenlos mit Sandsäcken zu versorgen. Anfang Juni kam es dort nach heftigen Regenschauern zu Überschwemmungen. Insgesamt 120 Einsätze waren in der Nacht auf Samstag vom Rettungsdienst CGDIS in Differdingen durchgeführt worden.

Fünf Personen waren von den sintflutartigen Regenfällen dermaßen überrascht worden, dass sie aus ihren Autos befreit werden mussten.

In einer Informationsversammlung vergangene Woche versprach die Gemeinde Differdingen nach einer Lösung zu suchen und bot den betroffenen Anrainern ihre kurzfristige Hilfe durch Sandsäcke an.

