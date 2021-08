Am Samstagabend könnten Gewitter mit starken Schauern und Hagel über Luxemburg hinwegziehen.

"Alerte jaune"

Météolux warnt vor Starkregen

(TJ) - Der staatliche Wetterdienst warnt vor Starkregen und Gewittern ab Samstagabend. Derweil der erste Tag des Wochehendes noch freundlich begonnen hat, schwächt sich der Hochdruckeinfluss am Nachmittag und besonders gegen Abend ab und Gewitterwolken sollen die Überhand gewinnen.

Am Abend kann es zu Entladungen mit Hagel und teils starken Regenfällen kommen. Während der Niederschläge kann der Wind auffrischen und mit bis zu 60 km/h blasen. Météolux eine „Alerte jaune“ ausgegeben, was auf potenzielle Gefahren hinweisen soll.

In der Nacht dürfte sich die Lage beruhigen, allerdings soll die gewittrige Tendenz am Sonntagmorgen erneut das Wetter bestimmen. Erst in den Abendstunden könnte sich das Wetter beruhigen.

Sehen Sie hier den ausführlichen Wetterbericht von Météolux.

