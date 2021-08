Bis zum Abend kann es zu lokalen Gewittern mit kräftigen Schauern kommen.

Météolux warnt vor Gewittern am Sonntagnachmittag

(TJ) - Am Sonntagnachmittag gilt in Luxemburg „Alerte jaune“. Der staatliche Wetterdienst Météolux warnt vor lokalen Gewittern mit teils heftigen Regenschauern.

Auslöser sind instabile Luftmassen, die Luxemburg von Südwesten her erreichen. Am späten Abend soll die Lage sich wieder normalisieren. Für Montag sind leichte Niederschläge gemeldet. Die feucht-kühle Witterung hält demnach an.

Bereits am Samstag hatten lokale Gewitter mit teils heftigem Regen für rund 50 Einsätze der Feuerwehren gesorgt.

