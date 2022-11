Eine Charge des marinierten Wildschweinsteaks könnte mit Salmonellen verunreinigt sein und sollte nicht verzehrt werden.

Aldi ruft Wildschweinsteak zurück

Produktrückruf bei Aldi in Luxemburg: Das marinierte Wildschweinsteak der Marke „Belgian Quality“ in Verkaufseinheiten von 300 Gramm könnte Salmonellen enthalten. Die betroffene Charge 22297 trägt die Barcodenummer 2007030009926. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist der 9. November. Das teilt die Lebensmittelverwaltung am Mittwoch mit.

Das Produkt sollte nicht verzehrt werden. Salmonellen können bis zu 72 Stunden nach Verzehr starke Symptome wie Durchfall, Übelkeit, Magenkrämpfe, Erbrechen, Fieber und Kopfschmerz hervorrufen, vor allem für Kinder und ältere Menschen ist das gefährlich. Wer das Produkt verzehrt hat und entsprechende Symptome bemerkt, sollte umgehend einen Arzt aufsuchen.

