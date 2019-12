Der Discounter zuft einen Braten und einen Adventskalender zurück. Plastikteile und Salmonellen sind Steine des Anstoßes.

Aldi ruft Truthahn und Tröte zurück

Der Discounter zuft einen Braten und einen Adventskalender zurück. Plastikteile und Salmonellen sind Steine des Anstoßes.

(TJ)- Wie der Discounter am Donnerstag mitteilt, ruft man zwei Produkte wegen Mängeln zurück. Zum einen handelt es sich um gefüllten Truthahnbraten mit Rosinen des Herstellers Excellence. Bei dem Tiefkühlprodukt wurde in den Produktionslosen : 410933, 410377 und 410925 Salmonellen festgestellt. Die Produkte tragen das Verfallsdatum 30.1.2012 und wurden bis Mittwoch verkauft.

Kunden, die den Braten erworben haben, sollen das Produkt in die Läden zurückbringen, wo ihnen das Geld rückerstattet wird. Kunden, die den gefüllten Truthahn breits gegessen haben und Symptome einer Salmonellose (Fieber, Darmkrämpfe und Durchfall) festgestellt haben, sollen ihren Arzt aufsuchen.

Problematischer Adventskalender

Bei dem zweiten Produkt handelt es sich um einen Adventskalender, der ebenfalls bis zum 11. Dezember verkauft wurde. In Fach 9 ist eine Kinderttröte, von der sich Plastikteile ablösen können, was unter unglücklichen Umständen ein Erstickungsrisiko mit sich bringt. Auch in diesem Fall werden die Kunden - insofern sie den Kalender (mit der Tröte!) in eine der Filialen zurückbringen - entschädigt. Für weitere Fragen wende man sich an: customercareFR@aldi.lu.