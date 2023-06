In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um einen Krankenhausaufenthalt.

Gazettchen

Alarm im Darm

Charlot KUHN Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um einen Krankenhausaufenthalt.

Der Darm als das größte innere Organ des Menschen gilt in unserem Kulturkreis weithin als Tabuthema. Und ehrlich gesagt, in den sieben Jahrzehnten meines bisherigen Lebens habe ich das Innenleben meines Bauches eher stiefmütterlich behandelt.



Umso erstaunter war ich, als beim Erwachen nach einer Notoperation Freunde und Bekannte mich mit ihren Kenntnissen über die Verdauung und den nicht zu unterschätzenden Darm mit seinen vielfältigen Aufgaben überraschten. Dabei wurde er als zentrale Schaltstelle unserer Gesundheit beschrieben und von genetischer Veranlagung und all möglichen therapeutischen Heilungschancen gesprochen.



Ich war überrascht, über die vielfältigen Aufgaben unserers Darms.

Rezent wissenschaftliche Studien und medizinisch-technische Fortschritte wurden aufgezählt und des Öfteren betont, inwiefern neue Forschungsergebnisse die Relevanz des Darms für die physische und psychische Gesundheit unterstreichen.

Bei all diesen gutgemeinten Worten konnte ich nur staunen, zumal jeder, aber absolut jeder, in seinem Bekanntenkreis mindestens einen Menschen sah, der mit gleichen oder zumindest ähnlichen Symptomen in die Klinik musste und heute wieder topfit durchs Leben geht.

Gazettchen, die tägliche Kolumne des Luxemburger Wort In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags.

So legte man mir die Schlussfolgerung nahe, zuversichtlich in die Zukunft zu sehen. Nur der Bauchchirurg im Krankenhaus, der mich in Kürze einer erneuten Dickdarmoperation unterziehen wird, verweist auf mögliche Risiken für Komplikationen, Begleitinfektionen und postoperative Unannehmlichkeiten. So ein Spielverderber aber auch.



Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.