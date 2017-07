(che) - Wie die Betreibergesellschaft „Electricité de France“ (EdF) mitteilt, wurde die Produktionseinheit 3 am Dienstagmorgen gegen 3.45 Uhr wieder in Betrieb genommen.



Am 9. Juli war die Produktionseinheit 3 der französischen Atomzentrale in Cattenom abgeschaltet worden. Dies, da man die Stromgewinnung an den Bedarf des elektrischen Netzes anpassen und den Brennstoffverbrauch optimieren wollte.



Der Betrieb in den Produktionseinheiten 1, 2 und 4 lief währenddessen ohne Einschränkungen weiter.