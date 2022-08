Gesundheitsministerin Lenert hat Auskunft über die Test-Strategie der Regierung im Hinblick auf mögliche Herbst-Wellen gegeben.

Test-Strategie für den Herbst

Aktuell gibt es keine Knappheit an PCR- und Antigen-Tests

(dme) - Gesundheitsministerin Paulette Lenert hat auf eine parlamentarische Frage der CSV-Abgeordneten Martine Hansen zum Thema Corona-Tests geantwortet und dabei Einblicke in die Test-Strategie der Regierung für den Herbst gegeben.

Die Regierung bereite sich derzeit auf verschiedene Szenarien vor, die sich an den Empfehlungen der ECDC und der WHO orientieren. Sollte die aktuell dominante Variante Omikron BA5 die dominante bleiben, müsse aber eventuell gar nicht viel gemacht werden, so Lenert. Eine neue Variante könnte allerdings neue Maßnahmen erforderlich machen.

Sollten die Neuinfektionen wieder steigen, soll ein Großteil der Test-Strategie auf den Antigen-Tests beruhen, die jeder bei auftretenden Symptomen selbst durchführen kann. Darüberhinaus soll auch in verschiedenen Strukturen wie Krankenhäusern und Altersheimen auf die Schnelltests gesetzt werden. Auch Tests in der Schule sollen wieder zum Einsatz kommen, falls die Pandemie-Lage sich wieder verschärft.

Rund drei Millionen Antigen-Tests auf Lager

Die PCR-Kapazität der privaten Labore und des LNS kann bei Bedarf wieder raufgefahren werden. Verschiedene Testzentren könnten schnell wieder öffnen. Für das Worst Case-Szenario mit einer neuen Variante sei es denkbar, dass man das Large Scale Testing wieder einführe, um die Prozesse effizienter zu gestalten. Damit einhergehen würden dann aber auch neue Maßnahmen.

Weder bei den PCR-Tests, noch bei den Antigen-Tests gebe es derzeit eine Knappheit, beruhigt Lenert. Rund drei Millionen Schnelltests hätte das Land aktuell auf Lager, mehrere Bestellungen seien zudem noch am laufen.

Als weiteren wichtigen Punkt führt Paulette Lenert die Sequenzierung an, um frühzeitig neue Varianten zu entdecken. Aktuell werde dies bei rund 800 Proben wöchentlich durchgeführt. Bei Bedarf könne die Frequenz auf 1500 Proben pro Woche erhöht werden.

