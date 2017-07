(LuWo) - Zur Jubiläumsausgabe der Airshow des "Aéro Club Düdelingen" - es ist das 60. internationale Treffen - waren am Wochenende Modellflieger aus Deutschland Frankreich und Luxemburg zum Flugfeld Boudersberg gereist.



Bei gutem Wetter jedoch Windgeschwindigkeiten von bis zu 50 Kilometern in der Stunde waren es hauptsächlich die größeren Maschinen der Jet-Fliegerei, die ihre Kreise am Himmel zogen und den Zuschauern Akrobatik pur boten.



Formationsflüge, Kunstflugsegler mit Rauchpatronen, ein 300 Kilometer in der Stunde schneller "Pilon Racer", der 2015 an den "World Air Games" in Dubai teilnahm, sowie Landesmeister Marc Weber mit seiner "Airmacchi MB 339", einem nachgebauten Jet der italienischen Kunstfliegerstaffel, sorgten für eine erstklassige Airshow.



Nur die geplante Darbietung des Club Para aus Noerdingen sowie die Teilnahme einer ULM-Flugmaschine litten unter den Wetterbedingungen.