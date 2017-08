(LW/tom) - Grenzüberschreitender Einsatz für die Air Rescue: Am frühen Dienstagabend entdeckten zwei Radfahrer in der Nähe von Trier zwischen Schloss Monaise und dem Yachthafen eine leblose Person in der Mosel. Die Wasserrettung der Trierer Berufsfeuerwehr zog den Mann an Land, der Notarzt aus Luxemburg konnte allerdings nur noch den Tod feststellen.

Die Kriminalpolizei ermittelt.



Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Trier mit der Wasserrettung und dem Rettungsboot. Ebenso Rettungsboote der Feuerwehren Konz und Igel, ein Rettungswagen und der Hubschrauber Air Rescue aus Luxemburg.