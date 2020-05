Vom 15. bis 22. Mai nimmt die HIV Berodung Luxembourg an der European Testing Week teil - Ziel ist die Früherkennung von HIV-Infektionen.

Aids keine Chance geben: HIV-Berodung startet Testing Week

Pierre SCHOLTES Vom 15. bis 22. Mai nimmt die HIV Berodung Luxembourg an der European Testing Week teil - Ziel ist die Früherkennung von HIV-Infektionen.

In Zeiten des Corona-Virus kann ein anderes Virus schnell in Vergessenheit geraten: HIV.

Auch um dieser Tendenz entgegenzuwirken, nimmt die HIV-Berodung Luxemburg an der European Testing Week teil . Ziel der Initiative sei es, die Bevölkerung über das HI-Virus aufzuklären und Testmöglichkeiten anzubieten, so die Beratungsstelle in einem Schreiben. Die Testing Week läuft vom 15. bis zum 22. Mai.

Die HIV Berodung erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass auch die Möglichkeit besteht sich ein Testkit zum Selbstest gratis nach Hause schicken zu lassen. Wer ein solches Testkit bestellen möchte, tut dies unter der Telefonnummer: 2755 - 4500 oder per Email unter: hivberodung@croix-rouge.lu

Auch die Beratungsstellte der HIV-Berodung ist nach wie vor für Beratungsgespräche erreichbar, dies jeweils von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr.

