AgriMeteo: 2020 bisher wärmstes Jahr in Luxemburg

Das zurückliegende Jahr ist laut Angaben von AgriMeteo das wärmste in der 182-jährigen Messgeschichte im Großherzogtum. Das blieb nicht ohne Folgen für Winzer und Landwirte.

(jt) - Das zurückliegende Jahr ist das wärmste seit den ersten Wetteraufzeichnungen 1838 in Luxemburg. Das gab der staatliche Wetterdienst AgriMeteo der „Administration des services techniques de l'agriculture“ (ASTA) am Donnerstag bekannt. Die Durchschnittstemperatur 2020 lag demnach bei 10,9 Grad.

Das Jahr war mit Ausnahme der Moselregion in den meisten Orten zu trocken, schreibt die ASTA in einem Kommuniqué. Dies, obwohl im Februar in Teilen des Landes Regenrekorde verzeichnet wurden. Zwischen dem 22. März und dem 27. April hat es über einen Monat fast im ganzen Land nicht geregnet. Auch der Juli fiel vergleichsweise trocken aus.



Hitzewelle sorgt für Ernteeinbußen

Die klimatischen Veränderungen wirken sich immer mehr auf die Landwirtschaft und den Weinbau aus. Die Hitzewelle und die Sommertrockenheit setzten allen Sommerkulturen wie Mais oder Raps zu. Bei der Getreideernte gab es Ertragseinbrüche von durchschnittlich 20 bis 30 Prozent, allerdings mit sehr starken lokalen Schwankungen. „Während bei den Kartoffeln der Ertrag zufriedenstellend bis gut ausfiel, litt der Mais regional sehr stark unter der Trockenheit“, hält die ASTA fest.

Auch im Grünland, der wichtigsten Kultur für die Futtererzeugung, waren die Ertragsverluste beträchtlich. Auf den Weiden musste das Vieh bereits vielerorts im Frühjahr mit den Vorräten, welche für den Winter eingeplant waren, zugefüttert werden. Erst der Wetterumschwung im Herbst ermöglichte einen letzten Schnitt. Im Obstbau führte der Spätfrost im März und kurz nach Ostern vereinzelt zu Schäden.

In den Weinbergen der Mosel konnten sich die Trauben dieses Jahr bei abwechselnd Sonne und Regen hervorragend entwickeln. „Die hohe Anzahl an Sonnenstunden macht sich nicht nur in der Farbe, sondern auch im Geschmack der Jungweine mit Vollmundigkeit und Ausgewogenheit bemerkbar“, schreibt die ASTA. Durch die Trockenheit wurde jedoch mengenmäßig mit nur insgesamt 92.000 Hektolitern deutlich weniger geerntet.

Im Vorjahr hatte der staatliche Wetterdienst Meteolux in Findel eine Jahresdurchschnittstemperatur von 10,7 Grad registriert. Die Meteolux-Aufzeichnungen reichen im Gegensatz zu jenen von AgriMeteo allerdings nur bis zum Jahr 1947 zurück.

