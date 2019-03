An der belgischen Grenze haben Armee und Straßenbauverwaltung mit dem Bau des Zaunes begonnen, der die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest im Großherzogtum verhindern soll.

Lokales 4

Afrikanische Schweinepest: Zaun im Bau

Sandra SCHMIT An der belgischen Grenze haben Armee und Straßenbauverwaltung mit dem Bau des Zaunes begonnen, der die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest im Großherzogtum verhindern soll.

(sas) - Knapp eine Woche ist es her, dass Landwirtschaftsminister Romain Schneider und Umweltministerin Carole Dieschbourg das Vorhaben angekündigt haben, nun haben Armee und Straßenbauverwaltung in Linger entlang des Fahrradweges in Richtung Küntzig mit dem Bau eines Zaunes entlang der belgischen Grenze begonnen. Die rund acht Kilometer lange Absperrung nach Steinfort soll die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Luxemburg verhindern.

4 Ein Teil des Fahrradweges wurde für das Aufstellen des Zaunes gesperrt. Foto: Pierre Matgé

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Ein Teil des Fahrradweges wurde für das Aufstellen des Zaunes gesperrt. Foto: Pierre Matgé Am Mittwochmorgen lagen die Pfosten noch am Boden, bereits am Mittag waren sie fest im Boden verankert. Foto: Pierre Matgé Armee und Straßenbauverwaltung kümmerten sich um das Aufstellen des Zauns. Foto: Pierre Matgé Der Zaun soll verhindern, dass infizierte Wildschweine nach Luxemburg gelangen. Foto: Pierre Matgé

Bislang blieb das Großherzogtum nämlich von der für Haus-und Wildschweine tödlichen Krankheit verschont. Ende Februar war allerdings direkt an der Luxemburger Grenze im belgischen Differt nahe Messancy - knapp drei Kilometer vom Großherzogtum entfernt - ein Wildschweinkadaver positiv auf das Virus getestet worden. Seit Mitte September sind Fälle der für den Menschen ungefährlichen Schweinepest im Süden der belgischen Provinz Luxembourg bekannt.