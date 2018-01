Von Jacques Ganser



Wohl besteht kein Grund zur Panik, weil die Afrikanische Schweinepest zurzeit noch weit entfernt ist und hierzulande kein einziger Fall festgestellt worden ist. In diesem Sinne hat Landwirtschaftsminister Fernand Etgen am Dienstag im Parlament bereits beschwichtigt und auf rein präventive Maßnahmen verwiesen. Allerdings wäre der Ausbruch einer solchen Krankheit in Luxemburg, aber auch in den Nachbarländern, eine regelrechte Katastrophe für die Züchter: Infizierte Bestände müssten notgeschlachtet werden und ausgedehnte Schutzzonen ausgewiesen werden. Doch so weit ist es zum Glück noch nicht.



„Die Afrikanische Schweinepest hat sich seit 2014 von Osten her nach Polen und dem Baltikum ausgebreitet“, so Dr. Felix Wildschutz, Direktor der Veterinärinspektion. Vorher war sie wahrscheinlich per Schiff aus Afrika nach Georgien und später nach Russland eingeschleppt worden. "Die uns geografisch am nächsten liegende Zone, die betroffen ist, ist die tschechische Republik“, so Wildschütz. „Da liegen also noch einige hundert Kilometer dazwischen.“



Für den Menschen ungefährlich



Die Afrikanische Schweinepest befällt ausschließlich Schweine und Wildschweine, für andere Tiere und auch den Menschen besteht keinerlei Gefahr. Selbst wenn das infizierte Schweinefleisch gegessen wird, macht es den Menschen nicht krank. Schweine infizieren sich in der Regel über das Blut, das Virus tötet sämtliche Tiere, die damit in Kontakt kommen. Im Gegensatz zur klassischen Schweinepest besteht bei dieser Krankheit aber kein Impfstoff.

„Hat sich das Virus erst einmal in der heimischen Wildschweinpopulation festgesetzt, wird es sehr schwierig, es wieder loszuwerden“, so Wildschutz. Um ein Ausbreiten der Krankheit zu verhindern, wurden vergangene Woche auf EU-Niveau weitere Maßnahmen beschlossen. „In Luxemburg wurde eine sogenannte Taskforce eingesetzt. Es geht dabei vor allem um Vorbeugung und Information der betroffenen Schweinezüchter, Jäger und Verwaltungen. Sie wird im Februar zum ersten Mal für Beratungen zusammenkommen“, erklärt Wildschutz.



Verbreitung durch Essensreste



Da die Übertragung vor allem durch die Ausbreitung der Wildschweine vonstatten geht, wird der Im- und Export der Tiere streng geregelt. Für die Schweinezüchter gilt das strikte Einhalten der Hygieneregeln und das Begrenzen des Zugangs zu den Ställen. Bei Importen von Hausschweinen sollten die beiliegenden Bescheinigungen überprüft werden. Das Regeln der Wildschweinbestände durch Abschuss gilt als weitere Empfehlung. Zugleich sollten Jäger bei Jagdreisen nach Osteuropa darauf achten, keine durch Wildfleisch verschmutzten Objekte nach Luxemburg einzuführen.



Da das Virus auch in toten Tieren und sogar Lebensmittelprodukten längere Zeit überleben kann, stellt auch das Wegwerfen von Lebensmittelresten eine Gefahr dar. Einige Experten halten deshalb den Menschen für den eigentlichen Verbreiter der Krankheit, und weniger die Wildschweine. „Wir haben zusammen mit der Straßenbauverwaltung beschlossen, an den Autobahnraststätten Warnschilder aufzustellen. Dort sind viele Fernkraftfahrer aus osteuropäischen Ländern unterwegs, und das Wegwerfen von importieren Essensresten stellt bereits eine Infektionsgefahr für die heimische Fauna dar“, erklärt Wildschutz. Dementsprechende Warnschilder sollen ebenfalls am Flughafen angebracht werden.