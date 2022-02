Die Hundehaufen häufen sich in der Südgemeinde – nun richtet das Rathaus einen dringenden Appell an die Bevölkerung.

Bürger beschweren sich

Ärger über Hundekot in Differdingen

Die Hundehaufen häufen sich in der Südgemeinde – nun richtet das Rathaus einen dringenden Appell an die Bevölkerung.

(jt) - Die Hinterlassenschaften von Hunden sorgen in Differdingen für Ärger: Die Gemeinde hat laut eigenen Angaben zahlreiche Beschwerden von Bewohnern erhalten, die unschöne Häufchen in offenbar erklecklicher Zahl auf Straßen, Wegen sowie Park- und Spielplätzen entdeckt haben.



„Die Stadt weist alle Hundehalter darauf hin, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, den Kot ihrer Hunde in einer Mülltonne zu entsorgen und entsprechende Plastiktüten zu verwenden“, heißt es in einer Mitteilung auf der Gemeindewebsite. Hundekotbeutel seien in den gelben Boxen an den öffentlichen Mülleimern im gesamten Gemeindegebiet zu finden. Halter hätten so die Möglichkeit, den Kot ihrer Vierbeiner direkt vor Ort zu entsorgen. Anscheinend lassen es einige Differdinger aber an der entsprechenden Disziplin mangeln.

Die Gemeinde wies darauf hin, dass Hundekot ein Gesundheitsrisiko darstellen kann, insbesondere für Kinder. Bei Verstößen drohen Geldstrafen. „Hundekot auf öffentlichen Plätzen ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von bis zu 155,10 Euro geahndet wird“, so die Stadt Differdingen.

Aus Rücksicht auf die Nachbarn müssen Hundehalter übrigens auch den Hundekot auf ihren Privatgrundstücken entsorgen, damit keine unangenehmen Gerüche entstehen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.