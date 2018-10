Ärger mit dem Schulbus

Die Tram in der Hauptstadt hat auch Änderungen im RGTR-Busfahrplan zur Folge. Die Gemeinde Dippach wünscht sich nun mehr Schulbusse und eine Anbindung an die Place de France.

Seit in der Hauptstadt die Tram fährt, bedient die Buslinie 215 nicht mehr die Place de France. Dies hat auch Auswirkungen auf die Schulbusse aus Dippach und Käerjeng.

Wenn entlang der Nationalstraße N5, der sogenannten „Lonkecher Strooss“, die Morgenröte den Himmel zu erobern beginnt, dann machen sich, wie vielerorts, auch in den Gemeinden Käerjeng und Dippach die Lyzeumsschüler auf den Weg in die Hauptstadt. Doch bei ihrem morgendlichen Weckruf schreien es die Hähne in den beiden Kommunen bereits lange von den Dächern: Viele sind mit ihrem Schulweg seit der diesjährigen Rentrée unzufrieden.



Mittwochmorgen kurz vor 7 Uhr spielt sich in Niederkerschen eine Szene ab, die sich wenig später in Dippach noch einmal wiederholen wird ...