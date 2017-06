(jag) - Es ist eine langjährige Forderung auf Unternehmerseite: die Vereinfachung der sogenannten Kommodo-Prozedur im Rahmen der Betriebserlaubnis wird künftig auf elektronischem Wege möglich sein. Ab dem 3. Juli kann man das Formular auf "guichet.lu" ausfüllen, das vereinfachte Verfahren ist für Unternehmen der Klassen 1, 1A, 1B, 3, 3A und 3B abrufbar. Statt 33 Formulare braucht dann nur noch ein einziges "e-Commodo" ausgefüllt zu werden. Das Nachhaltigkeitsministerium will auf diesem Wege vor allem die Zahl der unzureichend ausgefüllten Formulare reduzieren. Das Formular kann nämlich nur dann ausgedruckt werden, wenn alle Informationen vollständig eingegeben wurden.



"Die Formulare müssen zurzeit noch per Post eingeschickt werden, wir arbeiten aber an den notwendigen Gesetzestexten um den Austausch komplett online zu ermöglichen, so Umweltministerin Caroline Dieschbourg.



Das neue Verfahren erlaubt aber jetzt bereits eine deutliche Zeitersparnis im Austausch mit Umweltverwaltung und Gewerbeinspektion. Sie wäre damit ein weiterer Schritt hin in Richtung E-Verwaltung.