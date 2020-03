Arbeitssuchende werden ihre Termine bei der ADEM ab Montag telefonisch wahrnehmen können. Damit reagiert das Arbeitsamt auf die Ausbreitung des Corona-Virus in Luxemburg.

ADEM stellt auf Telefondienst um

(SC) - Die ADEM-Büros bleiben trotz dem grassierenden Corona-Virus für ihre Mitarbeiter geöffnet, bieten ihre Dienste ab Montag jedoch vor allem telefonisch an. Das kündigte die Arbeitsagentur am Freitagnachmittag in einer Mitteilung an.

Termine zur Arbeitssuchend-Meldung, Begleitung und Beratung sowie Anträge auf finanzielle Hilfen, wie beispielsweise Arbeitslosengeld, finden ab nächster Woche demnach nicht mehr in Person statt.

Personen, die bereits einen Termin haben, müssen sich also nicht persönlich zur ADEM begeben, sondern werden um die verabredete Zeit von ihrem Berater angerufen.

Personen, die noch keinen festen Termin haben, aber vor Ablauf einer bestimmten Frist zur ADEM müssen, zum Beispiel um zu "stempeln", sind ebenfalls gebeten, sich nicht in Person zu einer ADEM-Filiale zu begeben. Stattdessen sollen sie eine der folgenden Nummern kontaktieren:

Luxemburg-Stadt: 247-85401

Esch/Belval: 247-75072

Diekirch: 247-75045

Differdingen: 247-65341

Düdelingen: 247-65360

Wasserbillig: 247-85364

Wiltz: 247-65400

Hamm (Arbeitgeber-Service und Service für Arbeitnehmer mit Behinderung und eingeschränkter Arbeitsfähigkeit): 247-75404



Für die Beantragung von Arbeitslosengeld gelten folgende Nummern:

247 65373 für die Agentur Luxemburg (auch zuständig für Wasserbillig)

247 65350 für die Agentur Wiltz

247 75465 für die Agentur Diekirch

247 85011 für die Agentur Esch/Alzette (auch zuständig für Differdingen und Düdelingen)