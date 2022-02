Fast im Minutentakt hat 2021 das Telefon beim ACL geklingelt. Die Einsatzkräfte waren deutlich häufiger gefordert als im Pandemiejahr 2020.

ACL-Einsatzkräfte wieder stark gefordert

Fast im Minutentakt hat 2021 das Telefon beim ACL geklingelt. Die Einsatzkräfte waren deutlich häufiger gefordert als im Pandemiejahr 2020.

(SH) - War 2020 durch die Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen ein eher ruhiges Jahr für den Automobile Club du Luxembourg (ACL), so war der Pannendienst im vergangenen Jahr wieder stärker gefordert.

Rund 148.000 Anrufe - demnach im Schnitt mehr als 400 pro Tag - gingen im Jahr 2021 im Assistenz-Zentrum des ACL ein. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Plus von 26 Prozent. Auch die Anzahl der Einsätze stieg wieder deutlich an. So kam es im Großherzogtum zu 26.995 Einsätzen, in denen ein Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Zudem kam die Pannenhilfe 17.671 Mal zum Einsatz.

35 Mal um den Planeten

Um den Mitgliedern zu helfen, haben die 30 Fahrzeuge des ACL im vergangenen Jahr insgesamt 1.403.420 Kilometer zurückgelegt - dies entspricht in etwa 35 Umrundungen des Planeten. Um schnelle Hilfe zu gewähren sind die Einsatzfahrzeuge dabei mit neutralen Ersatzrädern sowie mit zahlreichen Autobatterien ausgestattet. Anders als oft angenommen können diese auch bei Elektroautos angewandt werden. Einzelne ACL-Wagen sind zudem mit mobilen Ladestationen versehen.

Zudem sind die Einsatzfahrzeuge so ausgerichtet, dass sie Wagen von bis zu sieben Tonnen reparieren und abschleppen können. Dies ganz gleich, um welche Art von Fahrzeug es sich handelt. So kann auch Besitzern von Nutzfahrzeugen und Campern geholfen werden.

24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche

Seit 90 Jahren bietet der ACL seinen Mitgliedern 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche eine Unterstützung an, dies sowohl in Luxemburg als auch - mithilfe von Partnern - quer durch Europa. Ziel des ACL ist es, dass die Kunden schnellstmöglich wieder mobil sind.

Bei den meisten Einsätzen ist dies denn auch der Fall: In neun von zehn Fällen kann die Autopanne nämlich vor Ort repariert werden. Ist dies nicht der Fall, wird das betroffene Fahrzeug in eine Werkstatt gebracht. Dabei wird nicht automatisch das nächstgelegene Autohaus angesteuert, sondern jenes, das vom Mitglied ausgewählt wurde.

