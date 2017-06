(dho) - Die Badesaison in den offenen Gewässern und in den Freibädern hat begonnen. Vom See in Weiswampach über den Stausee bis hin zu den Baggerweihern in Remerschen – wenn die Sonne brennt und die Temperaturen steigen, dann kommt die Abkühlung ins kalte Nass ganz gelegen.



Doch nicht jeder weiß um die Gefahren, denen er sich beim Badespaß möglicherweise sogar unbewusst aussetzt ...