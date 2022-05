Seit dem Ukraine-Konflikt dreht sich das Flugzeug-Karussell in der US Air Base Spangdahlem. Nun sind erneut F35 in die Eifel verlegt worden.

US-Airbase in der Eifel

Acht weitere F35-Tarnkappenjets nach Spangdahlem verlegt

(dme) - Zum Wochenbeginn sind auf der Air Base Spangdahlem in der Eifel acht weitere F35-Tarnkappenjets angekommen, wie der „Trierische Volksfreund“ berichtet. Die Maschinen sind eigentlich in Burlington im US-Bundesstaat Massachusetts stationiert. Die Neuankömmlinge sollen die zwölf F35-Jets ersetzen, die Mitte Februar aus der Hill Air Force Base im US-Bundesstaat Utah in die Eifel versetzt wurden und zwischenzeitlich in der Ostseeregion und am Schwarzen Meer im Einsatz waren.

US-Luftwaffe: Standort Spangdahlem bleibt erhalten „Derzeit gibt es keine Pläne, Spangdahlem zu schließen“, teilt ein Oberst der US-Luftwaffe mit.

Bereits gestern waren Kampfjets vom Typ F16 vom rumänischen Luftwaffenstützpunkt Fetesti nach einem rund zweimonatigen Einsatz in die Eifel zurückgekehrt. Im März hatte die US Air Force zudem sechs Spezial-Flugzeuge vom Typ EA-18G Growler nach Spangdahlem verlegt. Diese Verlegungen seien „zeitlich begrenzt, aber vorausschauende Maßnahmen der Vorbereitung […] in diesen unsicheren Zeiten“, schrieb die Air Force im März.

In Spangdahlem sind grundsätzlich 20 Jets des Typs F16 stationiert und dazu etwa 4.000 Soldaten. Insgesamt leben und arbeiten auf der US Air Base rund 11.000 Menschen, darunter auch 740 Deutsche.













