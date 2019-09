Eine ganze Serie von Unfällen hielten die Rettungsdienste des CGDIS am Dienstagabend auf Trab.

Acht Unfälle - acht Verletzte

Eine ganze Serie von Unfällen hielten die Rettungsdienste des CGDIS am Dienstagabend auf Trab.

(TJ) - Ob es am schlechten Wetter und den nach langer Trockenzeit schmierigen Straßen lag oder ob schlicht und einfach Kommissar Zufall die Hände mit im Spiel hatte, ist nicht überliefert, fest steht jedoch, dasss am Dienstagabend binnen knapp vier Stunden nicht weniger als acht Kollisionen die Mannschaften der Rettungsdienste in Atem hielten. Insgesamt wurden acht Menschen bei der Unfallserie verwundet.