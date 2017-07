(str) - Eine gelbe Acht ziert den Baum am Pessenthalsweg in Leudelingen. Die Zahl dient der Kennzeichnung der Waldparzellen. Seit dem frühen Morgen des 10. November 2016 ist diese Nummer aber auch für immer mit jenem Ort im Laangebësch verbunden, an dem ein Förster die Leiche eines jungen Mannes entdeckte.



Selbst acht Monate später ist nur sehr wenig über diese Tat und das Opfer bekannt ...