Acht Mädchen ziehen in einstige Jugendherberge ein

Volker BINGENHEIMER

Bis vor einigen Monaten war etwas nebulös von einem „Therapiezentrum“ die Rede, jetzt ist klar, was aus der ehemaligen Jugendherberge in Bourglinster werden soll. In den historischen Gemäuern wird eine Wohngruppe für acht Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren eingerichtet. Es sind Minderjährige, die aus den verschiedensten Gründen von den Jugendgerichten in eine derartige Einrichtung platziert werden, erklärt Ralph Schroeder, Leiter des Centre socio-éducatif de l'État (CSEE) ...