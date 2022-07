Acht Jahre Haft für unterlassene Hilfeleistung

Tödlicher Brand in Senningerberg

Foto: CGDIS / LW-Archiv

In extremis konnte die Feuerwehr am 26. Dezember einen Mann aus einer brennenden Wohnung bergen. Einen Tag später verstarb er an einer Rauchgasvergiftung, seine Körperoberfläche war zu 40 Prozent verbrannt.