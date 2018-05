Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit Todesfolge am 28. März 2014 in Findel sind am Donnerstag zwei Männer zu Haftstrafen verurteilt worden.

Acht Jahre Haft für Schläger

Steve REMESCH Vor vier Jahren war ein Mann bewusstlos an einer Bushaltestelle in Findel entdeckt worden. Zwei Wochen später verstarb er an seinen schweren Kopfverletzungen.

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit Todesfolge am 28. März 2014 in Findel sind am Donnerstag zwei Männer zu Haftstrafen verurteilt worden.

Gemeinsam mit anderen Obdachlosen waren die Angeklagten an jenem Tag in Höhe der Wanteraktioun in Findel aus einem Bus gestiegen. Bereits während der Fahrt waren sie wegen einer im Bus angezündeten Zigarette mit einem anderen Mann aneinander geraten. An der Bushaltestelle kam es dann zu einem Gewaltausbruch.



Laut Anklage schlug Andrzej R. den Mann, der an diesem Tag seinen 41. Geburtstag feierte, mit der flachen Hand so fest ins Gesicht, dass dieser zu Boden fiel. Dann trat er den Mann mehrfach kräftig mit dem Fuss gegen den Kopf. Das Opfer erlag zwei Wochen später seinen schweren Kopfverletzungen.



Die Kriminalkammer verurteilte Andrzej R. wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu acht Jahren Haft. Sein wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagter Begleiter Baltaduonis E. muss für drei Jahre in Haft. Beide Männer erwarten zudem Prozesskosten in Höhe von rund 20.000 Euro.