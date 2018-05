Am Pfingstmontag pilgern wieder Hunderte Menschen zu der Pirminus-Kapelle von Kaundorf. Doch was hat es mit der kleinen achteckigen Kapelle auf sich, die da so einsam im Wald steht?

Acht Ecken für Sankt-Pirminus

Diana HOFFMANN Seit mehreren hundert Jahren pilgern die Menschen am Pfingstmontag von Kaundorf zu der kleinen Kapelle im Wald auf dem Pirminus-Hügel. Hier wird dann eine Messe zu Ehren des nach seinem Tod heilig gesprochenen Pirminus gehalten.

Wer zu der Pirminus-Kapelle will, der sollte aufmerksam sein – das Hinweisschild auf der Bastnacher Straße (N 15) zwischen Büderscheid und Nothum ist schnell zu übersehen. Von einem Rastplatz aus führt der Weg zur Pirminus-Kapelle direkt in den Wald. Knapp 300 Meter den Berg hinauf und schon steht man vor dem weißen, achteckigen Gotteshaus. Der Ort ist heute einsam und verlassen ...