Spätestens am zweiten Weihnachtstag ist für viele Studenten Schluss mit Familienbesuchen. Denn dann findet die Generalversammlung der Association des cercles d'étudiants luxembourgeois statt.

ACEL: Sven Bettendorf ist neuer Präsident

Eigentlich ruht der Betrieb an der Universität in Belval während der Weihnachtsferien. Am Donnerstag trafen sich dennoch zahlreiche Studenten in der Maison du savoir. Denn am zweiten Weihnachtsfeiertag findet traditionell die Generalversammlung der Association des cercles d'étudiants luxembourgeois (ACEL) statt.

So nutzten die Studenten den Tag, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken und auf das kommende vorauszuschauen. Vor allem aber hieß es, einen neuen Präsidenten zu bestimmen. Diese Rolle wird künftig Sven Bettendorf übernehmen. Der Chemieingenieurstudent aus München will in seiner Amtszeit jene Dossiers, die unter seinem Vorgänger Pascal Thinnes bereits in Angriff genommen wurden, weiter umsetzen. Das Praktikumsgesetz, das es Studenten erlauben soll, berufliche Erfahrung zu sammeln, ist auf einem guten Weg und dürfte in den kommenden Monaten im Parlament gestimmt werden. Sorgen bereiten derzeit aber noch einigen Luxemburger Studenten im Ausland die Rundfunkgebühren sowie die KFZ- oder Wohnsteuer.

„Wir wollen versuchen, den Studenten das zu bieten, das sie brauchen“, erklärt Sven Bettendorf. Hierfür kann der ACEL-Präsident auf die Unterstützung von 13 weiteren Vorstandsmitgliedern zählen.

Reisen in 21 Städte

Bestimmt wurde zudem, dass die Réunion européenne des étudiants luxembourgeois (REEL) vom 8. bis zum 11. Oktober 2020 in München stattfinden wird. Auch den 17. Juli können sich Studenten bereits in ihrem Kalender vermerken. Dann findet die 20. Auflage des Studentebal statt.

Angehenden Studenten wird unterdessen an Ostern die Möglichkeit geboten, Uniluft zu schnuppern. Zwischen dem 4. und 19. April wird die ACEL unter dem Motto Student fir een Dag Reisen in 21 Städte anbieten. Anmeldungen sind von Anfang Februar an möglich.

Es sei wichtig, Schüler zu informieren, hieß es während der Generalversammlung. So begaben sich Vertreter der ACEL in diesem Jahr 19 Mal in Lyzeen. Auch die Foire de l’étudiant trägt hierzu bei. Die Vertreter der einzelnen Studentenvereinigungen wurden darauf hingewiesen, dieser Aufgabe mit der nötigen Seriosität nachzukommen.

