Abwassersyndikat: "Wasser hatte keine Lobby"

Performante Kläranlagen sind heute ein Must für jede Gemeinde. Das war nicht immer so, wie man sich beim Abwassersyndikat Siden erinnert.

Vor über 25 Jahren traf die damalige Regierung die Entscheidung, die Abwasserklärung, die bis dahin im Zuständigkeitsbereich des staatlichen Wasserdienstes der Ponts et Chaussées lag, in die Hände der Gemeinden abzugeben. Das führte am 23. März 1994 schließlich zur Gründung des Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du Nord (Siden), das also in diesem Jahr bereits auf 25 Jahre Dienst am Bürger zurückblickt.

Allein dieses Jubiläum wäre Anlass genug gewesen für die große Feierstunde, die am Freitag auf dem Standort des Siden in Bleesbrück abgehalten wurde ...