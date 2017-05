(jag) - Spätestens seit der AdBlue-Verschmutzung auf der "Aire de Berchem" ist die Frage der Klärung der Raststätten-Abwässer aktuell. Der DP Abgeordnete Gusty Graas hat sie jetzt wieder im Rahmen einer parlamentarischen Anfrage aufgeworfen. In Berchem und Capellen sind die jeweiligen Abwassersyndikate STEP und SIDERO zuständig. Allerdings, so Graas, seien die Abwässer so stark belastet, dass ein Aufschlag fällig werden würde. Die Syndikate leiten die Rechnung weiter an die Gemeinde Roeser und Mamer. Diese werden aber nur in Höhe eines Zehntel der reellen Unkosten entschädigt. In Wasserbillig schickt der SIDEST die Abwasserrechnung an die Straßenbauverwaltung. Diese verweist aber auf die Betreiber der Tankstelle.



Ein Kunde wie jeder andere



Umweltministerin Carole Dieschbourg verweist in ihrer Antwort auf die Abwassertarife der einzelnen Gemeinden. Diese müssen den Betreibern der Tankstellen wie jedem anderen Kunden auch die abfallenden Abwässer in Rechnung stellen. Die Raststätten fallen dabei aufgrund ihrer hohen Belastungswerte in die Kategorie der industriellen Nutzer. Dieschbourg verweist dabei auf den speziellen Berechnungsschlüssel, welche für Industrieabwässer angewendet wird. Nach Messungen vor Ort wird dann die durchschnittliche Abwasserbelastung ermittelt und im Rahmen einer Konvention festgelegt. An den Gemeinden liegt es dann, die Höhe der Abwassergebühren zu bestimmen.



Im Rahmen der Konzessionen, welche der Staat mit den Tankstellenbetreibern abschließt, werden auch die Auflagen festgelegt. Dazu soll laut Ministerin auch das Einhalten der Umweltauflagen und die Behandlung der Abwässer gehören. Details nennt die Ministerin hier allerdings nicht.

Problem der chemischen Toiletten



Angesprochen wurde auch das Problem der chemischen Toiletten. In den Sommermonaten werden tausende dieser Toiletten aus Bussen und Wohnmobilen in die Abwasserkanäle der Raststätten abgelassen. Auch dies belastet die Kläranlagen zusätzlich. Laut Ministerin ist dies allerdings untersagt, die Betreiber der Tankstellen müssten dafür Sorge tragen, dass für diese Toiletten ein eigenes Sammelsystem vorgesehen ist.



Die betroffenen Syndikate hatten bereits vor Monaten beklagt, dass sich die Abwasserlast in den Sommermonaten wegen der Ratsstätten vervielfache. Vor allem fehlten genaue Messwerte, wie viel und welche Abwässer dadurch in die Kläranlagen gelangten.