In Remich wurde ein Bach verschmutzt. Ein Überlaufbecken der Abwasserleitungen hatte eine Fehlfunktion.

Lokales 3

Abwasser fließt in Remich in die Heedbaach

Maximilian RICHARD In Remich wurde ein Bach verschmutzt. Ein Überlaufbecken der Abwasserleitungen hatte eine Fehlfunktion.

Am Dienstag ist ungeklärtes Abwasser in die Heedbaach in Remich geflossen. Wie der beigeordnete Direktor des Wasserwirtschaftsamts, Luc Zwank, auf Nachfrage erklärt, sei aufgrund einer Verstopfung ein Überlaufbecken der Abwasserleitungen ausgelaufen.



Diese Becken finden in sogenannten Abwasser-Mischsystemen Anwendung. Bei diesen wird sämtliches Abwasser mit oberflächlich anfallenden Regenwasser von Dächern und Straßen zusammengeführt. Da es allerdings bereits länger nicht geregnet hat, gelangte vor allem Abwasser in die Heedbach.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Die Verschmutzung ist deutlich zu sehen. Foto: Lex Kleren

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Verschmutzung ist deutlich zu sehen. Foto: Lex Kleren Die Verschmutzung ist deutlich zu sehen. Foto: Lex Kleren Die Verschmutzung ist deutlich zu sehen. Foto: Lex Kleren

Die zuständigen Gemeindedienste seien zurzeit darum bemüht die Fehlfunktion zu beheben, so Zwank. Wie viel Abwasser in den Bach gelangen konnte, sei allerdings schwer abschätzbar - demnach auch die Folgen für die Natur.

Da der Bach derzeit nur wenig Wasser führt, werden die Auswirkungen der Verschmutzung zudem noch verstärkt. Durch eine künstliche Wasserzufuhr müsse das Bachbett nun gespült werden.

Verschmutzung von Drosbach und Alzette: Grau und trüb In Gasperich wurde am Mittwoch die Drosbach und so auch die Alzette verschmutzt - nicht ohne bleibende Folgen.

Zuletzt war es Ende März zu einer bedeutenden Verschmutzung eines Gewässers gekommen. Damals hatte ein Absetzbecken auf einer Baustelle im hauptstädtischen Gewerbegebiet Cloche d'Or eine Fehlfunktion. Eine bedeutende Menge Bohrschlamm gelangte in die Drosbach und damit auch in die Alzette.

Die feinen Partikel können bedeutende Folgen für die Natur haben. Sie können die Atmung der Fische beeinträchtigen und unter Umständen das gesamte Flussbett mit einer feinen Schicht bedecken - mit Folgen für die Pflanzenwelt und das gesamte Ökosystem von Fließgewässern.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.