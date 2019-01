Mehr als eine Viertelmillion Euro soll ein älterer Herr an die Angeklagten überwiesen haben. Sie müssen sich nun vor Gericht verantworten.

Abus de faiblesse: Dem Geld auf der Spur

Maximilian RICHARD Mehr als eine Viertelmillion Euro soll ein älterer Herr an die Angeklagten überwiesen haben. Die drei Personen sollen den Schwächezustand des Mannes mit betrügerischer Absicht ausgenutzt haben.

Seitdem Salomé V. in das Leben des älteren Herrn getreten war, sei sie das einzige wirkliche Familienmitglied für ihn gewesen. So schilderte der Nachbar des Mannes am Donnerstag vor Gericht die Beziehung zwischen den beiden. Anders als seine Familie habe sie sich regelmäßig um den Mann gekümmert. Er sei aufgeblüht, habe besser auf sich Acht gegeben.

Ganz so einfach scheint die Beziehung zwischen den beiden allerdings nicht zu sein. Die 62-Jährige sitzt nämlich wegen Abus de faiblesse auf der Anklagebank. Ihr wird vorgeworfen, den Zustand der Schwäche des älteren Herrn in betrügerischer Absicht ausgenutzt zu haben. Sie soll 134 000 Euro über mehrere Überweisungen erhalten haben. Hinzu kommen diverse Bargeldbeträge.

Opfer verteidigt Angeklagte

Vor Gericht gab die Frau an, dass diese Zahlungen alle aus freien Stücken getätigt wurden. Auch der ältere Herr hatte die Angeklagte bereits am ersten Verhandlungstag in Schutz genommen. Er habe ihr „von Herzen gerne“ Geld gegeben, um ihr bei finanziellen Problemen zu helfen. Allerdings hatte er nur von einer einmaligen Zahlung gesprochen.

Die Ermittlungen zeichnen aber ein anderes Bild. Insgesamt sollen sechs Transaktionen auf das Konto der Frau gegangen sein. Der Mann redete zudem davon, die Angeklagte heiraten zu wollen. Salomé V. bezeichnete die Beziehung am zweiten Prozesstag lediglich als gute Freundschaft.

Neben Salomé V. sitzt ein Paar auf der Anklagebank. Cécile S. und Johnny G. müssen sich ebenfalls wegen Abus de faiblesse verantworten. Sie pflegten den älteren Herrn im Jahr 2014 nach einem Schlaganfall bei ihm zu Hause. Für ihre Arbeit sollten sie jeweils 50 Euro pro Stunde bekommen. Sie erhielten aber deutlich mehr Geld.

Den Ermittlungen zufolge gingen auf den Konten der beiden Überweisungen in Höhe von insgesamt 135 000 Euro ein. Auch erhielten sie mehrere Bargeldzahlungen. Das Geld habe der Mann ihnen freiwillig gegeben, so Cécile S. vor Gericht. Er habe die beiden so an sich binden wollen, damit sie sich auch im Falle eines weiteren Schlaganfalls um ihn kümmern würden.

Fragwürdiges Schreiben

Im Zusammenhang mit den 135 000 Euro liegt zudem ein Dokument vor, in dem das Opfer scheinbar eine solche Schenkung schriftlich beglaubigt. Der Mann hatte allerdings am ersten Verhandlungstag angegeben, dieses Schreiben nie verfasst zu haben. Auch ein Gutachter war zum Schluss gekommen, dass es nicht ausgeschlossen sei, dass Johnny G. das Dokument verfasst habe. Er hatte das Schriftbild des Schreibens analysiert. Cécile S. betonte aber vor Gericht, dass der Mann das Dokument selbst geschrieben habe. Johnny G. äußerte sich am zweiten Verhandlungstag nicht vor Gericht.

Der Mann ist nicht das einzige mutmaßliche Opfer. Salomé V. wird vorgeworfen zwei weitere ältere Männer ausgenutzt zu haben. Eines der Opfer ist bereits verstorben. Die Angeklagte soll von ihm rund 17 000 Euro erhalten haben. Das dritte mutmaßliche Opfer sagte am zweiten Verhandlungstag vor Gericht, dass die Frau unschuldig sei. Er habe Salomé V. schon als Kind gekannt, war mit ihren Eltern gut befreundet. Als sie ihm von ihren finanziellen Schwierigkeiten erzählt habe, wollte er ihr helfen. Er habe dies als seine „christliche Pflicht“ empfunden. Insgesamt soll er der 62-Jährigen mehr als 50 000 Euro überwiesen haben.

Die Ernsthaftigkeit der finanziellen Probleme zweifelt die Staatsanwaltschaft allerdings an. Der Angeklagten zufolge habe sie nach einer langen und schwierigen Scheidung hohe Schulden gehabt. Die mutmaßlichen Opfer haben ihr nur helfen wollen. Den Fragen der Staatsanwaltschaft über genauere Beträge wich die Angeklagte allerdings vor Gericht größtenteils aus.

Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.