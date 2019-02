Die Schwächsten der Schwachen vor Ausbeutung und Missbrauch schützen: Das war das Ziel eines vor sechs Jahren eingeführten Gesetzes. Doch noch immer gibt es bei der Beweisführung und der Auslegung Differenzen.

Abus de faiblesse: „Besonders hinterhältiger Tatbestand“

Schwächezustand. Es ist ein irritierendes Wort. Und je mehr man darüber nachdenkt, auch ein beängstigendes. Es ist eine Situation, in die jeder eines Tages unfreiwillig hineingeraten kann. Und dann will man geschützt sein, vor Menschen, die diese Schwäche aus Eigeninteresse ausnutzen.

Das wurde am 21. Februar 2013 getan, als das Parlament das Strafgesetzbuch um den Artikel 493 ergänzte, der den sogenannten Abus de faiblesse unter Strafe stellt.

„Mit einer Gefängnisstrafe zwischen drei Monaten und drei Jahren und einer Geldstrafe zwischen 251 und 50 000 Euro wird der betrügerische Missbrauch der Unwissenheit oder Schwächesituation eines Minderjährigen oder einer Person, deren besondere Verwundbarkeit durch das Alter, eine Krankheit, eine Behinderung, eine körperliche oder psychische Schwäche offensichtlich oder dem Urheber der Tat bekannt ist, bestraft“, so das Gesetz.

Schutz gegen Druck und Manipulation

Artikel 493 betrifft darüber hinaus auch Personen, die sich in einer psychischen oder körperlichen Abhängigkeit befinden und die durch Druck oder Manipulation dazu gebracht werden, bestimmte Handlungen auszuführen oder zu unterlassen.



Vormundschaft : 55 Klagen wegen Missbrauchsfällen In Luxemburg stehen derzeit rund 4.000 Erwachsene unter Vormundschaft. Im vergangenen Jahr wurden 55 Klagen wegen "Abus de Faiblesse" eingereicht.

2013 sahen Politik und Justiz sich zum Handeln gezwungen, da einerseits dieses Phänomen deutlich zugenommen hatte und andererseits die damals bestehenden gesetzlichen Vorgaben dem nicht zur Genüge Rechnung trugen. Zudem gestaltete sich die Beweisführung sehr schwer.

Bei den Debatten wurde damals mehrfach auf das besonders hinterhältige Vorgehen der Täter hingewiesen. Diese würden oft durch Täuschung ein Vertrauens- und Freundschaftsverhältnis zum Opfer aufbauen, um es dann bewusst dazu zu bringen, Dinge zu tun, die ihm schweren Schaden zufügen. Dieser Missbrauch bliebe zudem durch das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Opfer und Täter oftmals lange unentdeckt.

Nach französischem Vorbild



Der Gesetzestext wurde aus der französischen Rechtsprechung übernommen, da dort das Gesetz im Gegensatz zur belgischen Legislation präziser formuliert war, bereits eine lange Tradition hatte und solide Jurisprudenz vorlagen – demnach Urteile, die für die Rechtsprechung als wegweisend gelten.

Allerdings gab es auch zwei Änderungen. In Luxemburg wollte man die Schwangerschaft nicht als Schwächezustand geltend machen, um zweifelhafte Interpretationen des Gesetzes zu vermeiden. Zudem wurden auch die vorgesehenen Geldstrafen – bis zu 250.000 Euro in Frankreich – niedriger angesetzt, da es sonst den Verurteilten kaum noch möglich sein würde, die Opfer für ihren erlittenen Schaden zu entschädigen.

Gleicher Sachverhalt – verschiedene Ansichten

Dadurch dass das Gesetz recht rezent ist, gibt es bislang nur wenig luxemburgische Jurisprudenz. Dass selbst die Strafverfolgungsbehörden nicht immer gleicher Ansicht sind, zeigt ein Fall, mit dem sich dieser Tage das hauptstädtische Berufungsgericht befasst.

In erster Instanz war eine heute 38-jährige Frau, der vorgeworfen wurde, einen vereinsamten inzwischen 87-jährigen Mann um rund 300.000 Euro erleichtert zu haben, zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sie soll ihm eine Liebesbeziehung vorgaukelt, tatsächlich aber von dessen Bankkarten gelebt haben.

Im Berufungsverfahren hat der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft nun aber einen Freispruch beantragt: Aus Mangel an Beweisen müsse im Zweifel für die Angeklagte entschieden werden. Das Urteil in diesem Fall ergeht am 13. Februar.