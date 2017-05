(mth) - Für insgesamt 3 444 Schüler des Sekundarunterrichts und der Technikerausbildung begann der „Ernst des Lebens“ am Mittwoch unter strahlend blauem Himmel und bei schon fast sommerlichen Temperaturen.

Offenbar ein gutes Omen, wie die recht entspannte Stimmung vieler Schüler zu bestätigen schien. Tatsächlich hat der „Premièresexamen“ einen Teil seines Schreckens von früher verloren, seit die Noten des Abschlussjahrs ein Drittel der Gesamtnote ausmachen.

„Wer während des Schuljahrs gut gearbeitet hat, wird im Examen kaum durchfallen,“ meint Pascal, der etwas verschmitzt hinzufügt: „Es gibt natürlich auch Schüler, die quasi schon vor dem Examen ihre Chance verspielt haben.“ Ja, Freunde von ihm seien in dem Fall, bestätigt er auf Nachfrage.

Mädchen in der Überzahl und mit besseren Aussichten

So, wie es seit einigen Jahren schon fast zur Regel geworden ist, sind die Mädchen auch dieses Jahr wieder in der Mehrzahl: 1 959 Schülerinnen stehen 1 485 Schülern gegenüber. Die Mädchen dürften wie in den vergangenen Jahren erneut besser abschneiden. 2016 schafften rund 81 Prozent der Mädchen ihren Abschluss ohne Nachexamen, bei den Jungen waren es lediglich 77,6 Prozent.

Wer den Abschluss im ersten Durchgang nicht schafft, muss im September zur zweiten Examenssitzung antreten. „Die Aussicht, sich durch mangelnden Fleiß die Sommerferien zu vermasseln, ist durchaus motivierend,“ kommentiert Anna lachend.

Doch zunächst gilt es, sich auf die Prüfungen der kommenden Wochen zu konzentrieren. Bis zum 12. Juni sind sämtliche Fächer durch. Auch wenn der Prüfungsplan für alle Sekundarschüler der selbe ist, müssen nicht alle die schwersten Hürden zur gleichen Zeit meistern.

Ein schwer überschaubares System

Denn welche Fächer an welchen Tagen geprüft werden, ist zuweilen sehr unterschiedlich. Zunächst unterscheidet sich der technische Sekundarunterricht von dem klassischen, und letzterer ist zudem noch unterteilt in verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Fachschwerpunkten.

Da wundert es kaum, dass allein die Broschüre des Unterrichtsministeriums zum diesjährigen Sekundarabschlussexmanen ganze 78 Seiten stark ist – gehalten in einem Amtsfranzösisch, das stilistisch bei der Lehrerschaft wohl kaum auf Zuspruch treffen dürfte, wäre es von den Schülern verfasst worden.

Insgesamt werden etwa zwei Dutzend unterschiedliche Fächer geprüft, wobei sich die Zahl der Prüfungen und deren Gewichtung in der Endnote nach Sektion unterscheidet und manche Fächer wie Mathematik oder Kunst in verschiedene Disziplinen aufgeteilt sind. Allein wer das Prüfungssystem durchschaut, hätte eigentlich schon sein Diplom verdient.