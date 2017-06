(gs) - Uni? Jobsuche? Nachexamen? Extrarunde? Grenzenlose Freude oder doch nur Ernüchterung? Die Schüler der Abschlussklassen stehen dieser Tage am Scheideweg. Nach und nach werden nämlich an den jeweiligen Lyzeen die Resultate der „Première“- und „Treizième“-Examen bekannt gegeben. So auch am Dienstag im hauptstädtischen „Lycée Michel-Rodange“.



Und auch, wenn bei vielen Probanden ihr Bauchgefühl bzw. ihre Leistungen im laufenden Schuljahr schon vermuten lassen, ob es gereicht hat oder nicht, bleibt dennoch bis zum Schluss ein wenig Spannung.



Auch diese drei Schülerinnen können mit ihren Resultaten sichtlich zufrieden sein.

Foto: Anouk Antony

Insgesamt 3.444 Schüler waren für die Abschlussprüfungen eingeschrieben, 1.698 im klassischen, 1.709 im technischen Sekundarunterricht. Hüben wie drüben waren mit 56,9 Prozent die weiblichen Kandidaten in der Überzahl. Zwölf Kandidaten stellten sich derweil den Prüfungen zum Technikerdiplom.

Ungläubiges Staunen, große Augen, offene Münder, leichtes Schmunzeln - die Reaktionen auf die Examensresulate fallen unterschiedlich aus.

Foto: Anouk Antony