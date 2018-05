Die Staatsanwaltschaft hat am Dienstag lebenslangen Freiheitsentzug für einen 59-jährigen Mann gefordert, der am 7. Januar 2015 seine 48-jährige Frau erschossen hatte.

Abschiedsgruß eines Uneinsichtigen

Steve REMESCH

Es tue ihm leid, was alles passiert ist. Und es mache ihn sehr traurig, dass die Kinder und Zeugen nicht die Wahrheit sagen würden. Das waren am Dienstag die letzten Worte vor dem Prozessabschluss im Verfahren um den Mord eines 59-jährigen Mannes an seiner 48-jährigen Ehefrau am 7. Januar 2015 in Esch/Alzette.



Es ist die eindrucksvolle Demonstration dessen, was der Vertreter der Staatsanwaltschaft in seinem Strafantrag zuvor dargelegt hatte: Jamek M. zeigt nicht die geringste Reue. Er stellt sich zu keinem Zeitpunkt in Frage. Und er sieht sich stets selbst als Opfer.



Das Selbstverständnis eines Mörders Der Mord am 7. Januar 2015 in einem Hinterhof in Esch/Alzette scheint von langer Hand geplant worden zu sein. Als der Angeklagte am Montag vor Gericht angehört wurde, befasste er sich aber mehr mit sich selbst, als mit der Bluttat.

So habe er nicht zuletzt im Gerichtssaal noch angebracht, die Anklage sei ein einziges Komplott, in dem neben der Familie auch die Polizei und die Staatsanwaltschaft verstrickt sei.



Auch das sei sinnbildlich für das Selbstverständnis des Mannes: Als er nach der Tat auf der Flucht war, habe er vor seiner Festnahme noch sechs Personen angerufen, um sich zu entschuldigen. „Nicht, weil er seine Frau kaltblütig ermordet hat“, hob der Vertreter der Staatsanwaltschaft hervor. „Nein, wegen der Scham, die er seiner Familie bereite, indem er sich nun selbst richten würde – was er dann aber nie tat.“



Den Mord an seiner Frau habe er von langer Hand geplant. Er sei demnach auch wegen vorsätzlichen Mordes zu verurteilen, fuhr der Ankläger fort. Eine Tat, die mit einem lebenslangen Freiheitsentzug zu bestrafen sei. Weil er sich durch den Scheidungswunsch seiner Frau gedemütigt gefühlt habe, habe Jamek M. den Entschluss gefasst, dass seine Frau sterben müsse. Dann habe einen Plan geschmiedet und diesen kaltblütig ausgeführt.

Zwischen Amnesie und Rechtfertigung Das Verfahren um den gewaltsamen Tod einer 48-jährigen Frau neigt sich dem Abschluss zu. Von Einsicht und Schuldbewusstsein ist der Täter nach wie vor weit entfernt.

Zunächst habe Jamek M. die Waffe aus Montenegro eingeführt, in seinem Wagen ein Versteck eingerichtet. Als er dann zur Tat schritt, habe er auf seine Frau gewartet, die Waffe aus dem Auto genommen und sei zielstrebig auf sein Opfer zugegangen. Als die Frau nicht mehr entkommen kommen konnte, habe er zwei Mal auf sie geschossen. Er habe seelenruhig eine Ladehemmung an seiner Waffe beseitigt und vier weitere Schüsse auf das Opfers abgegeben. Dann sei er am Neffen und an der Schwester seiner Frau vorbeigegangen und habe gesagt, „ihr könnt sie da hinten holen, sie ist tot“. Für den Ankläger besteht kein Zweifel: „Es gibt nicht die Spur eines mildernden Umstands“.

Das Urteil der Kriminalkammer ergeht am 12. Juni.