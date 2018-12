Abschied von der Plastiktüte

Vom Kleiderladen bis zur Tankstelle: Ab dem 31. Dezember dürfen Händler keine gratis Einwegtüten mehr an ihre Kunden verteilen. Viele Geschäfte haben bereits auf das Pendant aus Papier umgestellt.

Seit 2007 müssen Kunden an der Supermarktkasse für Einwegtüten aus Plastik bezahlen. Drei Cent kosteten die sogenannten Behelfstüten (Sac de dépannage) in einer ersten Phase, seit Anfang 2018 werden fünf Cent fällig. Der Verbrauch dieser Art von Plastiktüten konnte seit Einführung der Gebühr erheblich gesenkt werden – von 138,4 pro Person und Jahr in 2006 auf nurmehr 10,8 in 2016, wie entsprechende Zahlen von der Gesellschaft Valorlux zeigen.

In vielen Kleidergeschäften, an der Tankstelle, beim Metzger oder in der Apotheke wurde den Kunden bislang hingegen oft noch eine gratis Plastiktüte ausgehändigt ...