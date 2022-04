In Ettelbrück sind nach einer zweiwöchigen Unterbrechung die Bauarbeiten am Bahnhof wieder angelaufen.

Nach Diskussion um Schwalben

Abrissarbeiten am Bahnhof Ettelbrück wieder aufgenommen

In Ettelbrück sind nach einer zweiwöchigen Unterbrechung die Bauarbeiten am Bahnhof wieder angelaufen.

(j-ps) - Auf einmal ging es sehr schnell. In Ettelbrück sind nach einer zweiwöchigen Unterbrechung die Abrissarbeiten am Bahnhof wieder aufgenommen worden. Eine fehlende Genehmigung gab das Umweltministerium damals als Grund für den Baustopp an. In dem Gebäude lebt eine Schwalbenkolonie, ohne Kompensationsmaßnahmen und Genehmigungen dürfen solche Gebäude nicht abgerissen werden.

Wie die Sprecherin des Bautenministeriums bestätigt, liegen diese nun vor. Der Bauträger, die CFL, habe alle von der Natur- und Forstverwaltung (ANF) geforderten Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt. Nach einer Abnahme des Schwalbenturmes Ende letzter Woche habe die ANF die Genehmigung zur Fortsetzung der Abrissarbeiten erteilt. Am Mittwoch seien die Arbeiten nun also wieder aufgenommen worden und würden, wie geplant, fortgesetzt.

Ist der Baustopp in Ettelbrück gerechtfertigt? Der Abriss des Ettelbrücker Bahnhofs wurde wegen einer dort nistenden Schwalbenkolonie gestoppt. Was denken Sie darüber?

Die Arbeiten müssen nun schnell voranschreiten. Denn die geschützten Bewohner der Schwalbennester, eine Kolonie Mehlschwalben, befindet sich auf dem Weg nach Ettelbrück und steuert den Bahnhof an.

Einige Hundert Meter davon entfernt steht ein Schwalbenturm, der die neue Heimat der Schwalben werden soll.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.