Nach drei Jahren

Abriss des Schweinepest-Schutzzaunes hat begonnen

Glenn SCHWALLER In Belgien sind keine Fälle der Krankheit mehr aufgetreten, der vor drei Jahren errichtete Schutzzaun hat nun ausgedient.

Ende März berichtete das „Luxemburger Wort“ bereits über Pläne des Landwirtschaftsministeriums, den vor drei Jahren im Südwesten des Landes errichteten Schweinepest-Schutzzaun entlang der belgischen Grenzen wieder abzureißen.

Am Donnerstag haben die entsprechenden Abrissarbeiten nun begonnen. Dies teilte das Ministerium in einem offiziellen Schreiben mit. Grund für diesen Schritt sei, dass die Krankheit in Belgien nicht mehr präsent sei und somit als ausgerottet gelte, so das Ministerium.

Der 15 Kilometer lange Schutzzaun war vor drei Jahren errichtet worden, nachdem mehrere Fälle der Schweinepest in Belgien aufgetaucht waren. In Luxemburg gab es keine Fälle der Infektionskrankheit.

