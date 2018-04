Abrechnung in Petingen

In der Petinger Vereinswelt gab es in den vergangenen Wochen mehrmals Anschuldigungen von Guy Brecht gegen Marc Goergen. Dabei geht es um die Kassen lokaler Vereinigungen.

Seit der Generalversammlung der Musikgesellschaft von Lamadelaine vor zwei Wochen brodelt in Petingen die Gerüchteküche. Von Unregelmäßigkeiten in der Kasse zweier Vereine ist die Rede und dabei tauchen immer wieder zwei Namen aus der Lokalpolitik auf.

„Ich werde Guy Brecht verklagen“, so Marc Goergen am Mittwoch, am Tag nach der Generalversammlung der Vereinigung Perola, im Gespräch mit dem LW. Das Verhältnis zwischen den beiden Petinger Ratsmitgliedern – Brecht sitzt für die LSAP im Gemeinderat, Goergen für die Piratepartei – ist, gelinde gesagt, angespannt. Was war geschehen?



An sich geht es um zwei voneinander getrennte Ereignisse ...