Abgesagte Kavalkaden: Ebbe in der Vereinskasse

Für die Vereine bedeuten die abgesagten Kavalkaden in Remich und Wasserbillig einen großen Einschnitt. Trotzdem nehmen sie die Entscheidung mit Verständnis auf.

Die wegen des Corona-Virus abgesagten Kavalkaden in Remich und Wasserbillig bedeuten einen großen Einschnitt bei den Vereinen und Organisatoren. Zwar herrscht überall Verständnis für die Entscheidung, doch für die Vereinsarbeit gehen die ausgefallenen Großveranstaltungen mit Einbußen einher, und zwar nicht nur finanzieller Art.

In Remich hat das Organisationskomitee sofort nach der Absage des Umzugs am Dienstag den Telefonhörer in die Hand genommen und mit den Zulieferern und beauftragten Firmen gesprochen ...