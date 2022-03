Die Sicherheitsteams der Chamber haben am Freitagmorgen ein verdächtiges Paket abgefangen. Gegen Mittag kam die Entwarnung.

Lokales 4

Situation unter Kontrolle

Chamberpräsident Etgen bekommt verdächtiges Paket

Die Sicherheitsteams der Chamber haben am Freitagmorgen ein verdächtiges Paket abgefangen. Gegen Mittag kam die Entwarnung.

(jwi) - Sicherheitsteams der Abgeordnetenkammer am Krautmarkt in Luxemburg-Stadt haben am Freitag gegen 10 Uhr ein verdächtiges Paket abgefangen, das an den Präsidenten der Kammer Fernand Etgen adressiert war. Die betroffenen Gebäude wurden evakuiert und ein Sicherheitsperimeter eingerichtet, so die Kammer in einer Mitteilung.

4 Foto: Gerry Huberty

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty

Nachdem das Paket von einer Spezialeinheit der Polizei überprüft wurde, konnte gegen 11.30 Uhr Entwarnung gegeben werden. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden aufgehoben.



Etgen befindet sich derzeit zu Hause in Isolation, nachdem er am Donnerstag positiv auf das Corona-Virus getestet worden war.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.