Abfallhalde an der Our

John LAMBERTY Zwischen Untereisenbach und Stolzemburg türmen sich in einer Grünzone entlang der Our unansehnliche Müllhaufen auf. Leider kein neues Phänomen, gegen das von Behördenseite aber immer noch nicht eingegriffen worden ist.

Es sind Bilder, die ausgerechnet inmitten eines Naturparks jedermann zur Weißglut treiben müssen: An der N 10 zwischen Untereisenbach und Stolzemburg wächst auf einer vom Wald umgarnten Wiese an der Our seit geraumer Zeit bereits eine illegale Abfallhalde heran, gegen die offenbar von Behördenseite immer noch nichts erfolgt ist und die nun erneut in den sozialen Medien für Aufruhr sorgt.

Von Maschinen bis zum Mobiliar

Von ausrangierten Landmaschinen über altes Büromobiliar bis hin zu Öl- und Plastikfässern stapelt sich der unansehnliche Haufen jedenfalls ungestört weiter auf. Eine Lage, über die das „Luxemburger Wort“ bereits vor einiger Zeit berichtet hatte, und deren Urheber laut Einschätzungen lokaler Beobachter ein Altstoffhändler aus dem benachbarten deutschen Grenzort Gemünd sein soll (D), der auch jenseits der Our mit seinen ausufernden Sammelplätzen seit Jahren das Dorfbild zumüllt.

Der Schrottplatz an der Our, sorgt auch bei Bürgermeister Romain Wester für wachsenden Unmut. Der Gemeinde sind aber die Hände gebunden, ein Eingreifen in der Grünzone unter die Zuständigkeit der staatlichen Behörden fällt. Foto: Privat

Unmut im Rathaus

„Es ist jedenfalls bemerkenswert, dass sich das Gros illegaler Müllablagerungen in der Gegend immer wieder rund um die Grenzbrücke bei Gemünd konzentriert“, ärgert sich auch Romain Wester, Bürgermeister der Gemeinde Park Hosingen.

Keine Auskunft bei Behörden

Er und sein Amtsvorgänger hätten denn auch bereits x-mal bei der Naturverwaltung und bei der Unité de contrôle der Ackerbauverwaltung interveniert, da der Gemeinde in der Grünzone die Hände gebunden und die staatlichen Behörden zuständig sind. „Erst am 6. April haben wir uns zuletzt nochmals schriftlich an die Natur- und Forstverwaltung gewandt“, so Wester. Erfolgt ist bislang – so wie auch vorher – nichts.

Bereits im Oktober hatte es seitens der Entité mobile der Natur- und Forstverwaltung in Diekirch auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“ geheißen, man sei nicht befugt, nähere Auskünfte über einzelne Dossiers mitzuteilen.

