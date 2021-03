Das rettende Dachfenster war nur einen Katzensprung entfernt, doch letztendlich musste die Feuerwehr das Tier aus seiner Notlage befreien.

Abenteuerlicher Ausflug: Feuerwehr rettet Katze von Dach

(SC) - Am Freitag brachte sich ein schwarzer Stubentiger in eine missliche Lage: Das Tier saß auf dem Dach eines mehrgeschossigen Hauses fest und traute sich auch nicht so recht, über ein ausgeworfenes „Rettungstuch“ wieder ins Dachfenster zu steigen.

Corniche: Hund nach Sturz gerettet Mitten in der Hauptstadt war am Donnerstag ein Hund einen Felsen abgestürzt. Er wurde von Rettungskräften geborgen und blieb unversehrt.

Zu Hilfe kamen die Feuerwehren Préizerdall und Redingen, denen es gelang, die Katze unversehrt aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Nach einer kurzen Fotosession im Feuerwehrkran konnte die Fellnase wieder zurück zu ihrem erleichterten Besitzer.

Vor einem Monat mussten die Rettungskräfte in der Hauptstadt ebenfalls zu einem tierischen Vorfall ausrücken: Ein Hund war den Hang an der Corniche hinabgestürzt und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft aus seiner Lage befreien. Auch hier gab es aber ein Happy End: Durch den Einsatz des CGDIS konnte der Hund wenig später unverletzt geborgen werden.

